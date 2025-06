Caso Resinovich, Sterpin ‘Visintin sa cosa è successo’

agenzia

'Una sola persona non fa quel lavoro. Copre qualcuno? Probabile'

TRIESTE, 23 GIU – Non è stato Sebastiano Visintin a uccidere Liliana Resinovich? “Io spero di no per lui, però sa tutto quello che è successo”. Così Claudio Sterpin ha risposto alle domande dei cronisti al termine dell’incidente probatorio. “Uno solo non fa quel lavoro – ha aggiunto – lei è stata portata là. Già in due, di notte, è problematico”. Visintin sta coprendo qualcuno? “Probabile, ma non sta a me dirlo. Le probabilità sono millanta e sono tutte valide”, ha detto Sterpin. “Spero che la Procura abbia un orientamento preciso”, ha concluso. Ora “mi aspetto quello che vi aspettate tutti: qualche novità e la verità, per forza”.

