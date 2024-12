Caso Saguto: Corte Appello ammette le intercettazioni ex direttore Dia Nasca

agenzia

Caltanissetta, 5 dic. Ammesse al nuovo processo d’appello all’ex giudice Silvana Saguto e al suo ‘cerchio magico’ le intercettazioni dell’ex direttore della Dia di Palermo Rosonino Nasca, anche lui imputato. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Caltanissetta, dopo una Camera di consiglio, durata più di due ore. E’ stata così accolta la richiesta della Procura generale di Caltanissetta, rappresentata in aula dal sostituto Gaetano Bono, che a inizio udienza si è opposto alla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni dell’imputato Rosolino Nasca. “Riteniamo che la corruzione sia un reato a concorso necessario, ci sono il corrotto e il corruttore. Quindi, se le intercettazioni erano state fatte per Silvana Saguto, non possono non essere utilizzabili per Nasca”, ha detto il sostituto procuratore generale. L’udienza prosegue.

