agenzia

Roma, 28 mar. “Comunque la si pensi in generale e in particolare riguardo alla vicenda di Ilaria Salis in catene, al guinzaglio c’è un italiana. Non c’è solo una violazione dei diritti umani, c’è uno schiaffo, voluto ed esibito di Orban all’Italia”. Così Andrea Orlando su twitter.

