Caso Salis: Unterberger (Svp), ‘fallimento linea Governo’

agenzia

Roma, 28 mar. “Ha ragione il papà di Ilaria Salis nel dire che qualcuno nel Governo deve farsi un esame di coscienza. La “strategia” suggerita dal Ministro della Giustizia sui domiciliari in Ungheria, rinunciando preventivamente alla richiesta di rimpatrio e senza neppure avanzare l’offerta di scontare i domiciliari in Ambasciata, si è rivelata fallimentare”. Così in una nota la presidente del Gruppo per le Autonomie e senatrice della Svp, Julia Unterberger.