Caso Todde, Giunta per le elezioni al lavoro da mercoledì

agenzia

Il presidente Frau: 'riferiremo all'Aula che dovrà esprimersi'

CAGLIARI, 10 GEN – È stata convocata per mercoledì 15 gennaio alle 10, la prima riunione della Giunta per le elezioni sul caso di richiesta di decadenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. “Nella prima riunione, per regolamento consiliare, dovremmo procedere all’elezione di un vice presidente, poi passeremo all’esame dell’ordinanza della Corte d’appello – conferma all’ANSA il presidente dell’organismo Giuseppe Frau (Uniti per Todde) -. Faremo una illustrazione del provvedimento e un primo confronto con tutti i componenti. Nelle riunioni successive passeremo ad una attenta e rigorosa valutazione dell’atto, raccoglieremo tutti gli elementi, pareri, documenti utili”. Ci vorrà qualche seduta: la Giunta per le elezioni ha 90 giorni di tempo per terminare le sue valutazione, e alla fine “di questo lavoro istruttorio – spiega ancora Frau – riferiremo all’Aula del Consiglio regionale che poi dovrà esprimersi”.

