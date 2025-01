Caso Todde, la prossima settimana il ricorso contro la decadenza

agenzia

Giunta elezioni 'congelata'. La terza via porta alla Consulta

CAGLIARI, 17 GEN – Gli avvocati di Alessandra Todde sono pronti: la prossima settimana verrà depositato al tribunale civile di Cagliari il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione del collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello del capoluogo sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna per irregolarità nel rendiconto delle spese della sua campagna per il voto di febbraio 2024. La Giunta delle elezioni del Consiglio regionale ha già deciso di congelare qualsiasi pronunciamento in attesa che si concluda l’iter del ricorso presentato dalla governatrice: i tempi sono lunghi, considerati i tre gradi di giudizio del percorso del tribunale ordinario che si concludono in Cassazione. Dopo la prima convocazione, la Giunta delle elezioni si riunirà di nuovo il 4 febbraio, il giorno dopo del termine fissato per il deposito del ricorso della presidente. Il caso non ha precedenti: la decadenza di un presidente della Regione che provoca lo scioglimento dell’intero Consiglio regionale e il ritorno a elezioni. Da quando è stato notificato il provvedimento del collegio elettorale di garanzia si sono fatte le ipotesi più disparate. Fino alla decisione di percorrere il doppio binario che passa per la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale e per il ricorso della governatrice al tribunale ordinario. Ma resta in piedi una terza via, che comunque non esclude le altre due: la Corte Costituzionale. Da subito, vista l’eccezionalità del caso specifico, in tanti hanno pensato che solo il giudice delle leggi avrebbe potuto fare chiarezza. Qualcuno ci crede ancora, considerato che la Regione non esclude di sollevare un conflitto di attribuzioni con lo Stato, su cui è competente a giudicare proprio la Consulta. In pratica, è la tesi di partenza, la legge dello Stato applicata dal collegio di garanzia lederebbe le prerogative della Regione. E una giunta regionale può sollevare il conflitto di attribuzioni quando ritiene che altri organi dello Stato o altre Regioni abbiano violato le sue competenze. Potrebbe essere questo il caso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA