Cassazione conferma l’ergastolo per Benno Neumair

agenzia

Rigettato il ricorso della difesa del bolzanino

BOLZANO, 12 SET – La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo a Benno Neumair per il duplice omicidio e l’occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Isarco. Il bolzanino 33enne era stato condannato in primo grado nel novembre 2022 e poi in appello nel ottobre 2023. Ora anche la Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA