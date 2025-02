Cassazione: Mattarella, ‘da Salvato imparzialità, equilibrio, autonomia’**

agenzia

Roma, 26 feb. “Desidero esprimere anch’io, come è emerso costantemente durante la discussione, un sentito ringraziamento al procuratore Salvato, anche a nome di tutti i consiglieri: coloro che sono intervenuti hanno interpretato anch’essi l’unanime parere del Consiglio, per il servizio esemplare prestato nell’arco della sua lunga opera in magistratura, in particolare per l’attività svolta nella veste attuale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del plenum del Csm che ha nominato Pietro Gaeta nuovo procuratore generale della Corte di Cassazione, rivolgendosi al procuratore generale uscente Luigi Salvato.