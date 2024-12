Castello delle cerimonie, Tar sospende la revoca delle licenze

agenzia

Fino al 9 gennaio, si svolgeranno gli eventi già programmati

ROMA, 13 DIC – La settima sezione del Tar della Campania ha sospeso, fino al prossimo 9 gennaio, la revoca delle licenze per l’esercizio di attività alberghiera e contestuale cessazione delle attività alberghiera e di ristorazione per “La Sonrisa”, il cosiddetto Castello delle cerimonie. A dare notizia della revoca delle licenze era stata stamani Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, comune della provincia di Napoli dove si trova la struttura, nota anche per alcuni format tv. I giudici amministrativi nel decreto ritengono che “sia opportuno disporre la sospensione del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività commerciale” e “unicamente in relazione agli eventi già programmati” (di cui viene indicato un elenco) e “alle prenotazioni alberghiere già effettuate, con esclusione di ogni altra ulteriore attività”. Al Comune viene ordinato “di controllare il rispetto dei termini della presente misura cautelare”.

