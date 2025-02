Catania: maestre aggredite da genitori, oggi il sindaco a scuola per solidarietà

agenzia

Palermo, 17 feb. Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi questa mattina, all’inizio delle lezioni, si recheranno nella scuola Petrarca di via Pantelleria per testimoniare ai genitori, agli insegnanti e alla dirigenza scolastica, “la vicinanza delle istituzioni cittadine” alle maestre aggredite sabato dai genitori di un’alunna. Sono stati i genitori di un alunno di dieci anni a colpire con calci e pugni le due insegnanti e i carabinieri stanno indagando.