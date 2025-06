Catania: Mantovano, ‘creare alternative a piazze spaccio, primo capitolo per altre riqualificazioni’

agenzia

Catania, 17 giu. “Partendo con questo intervento, l’obiettivo è quello di coinvolgere i ministri interessati ed è immaginabile che, ciascuno per la propria parte, ci saranno altri interventi, in pieno accordo e recependo le proposte del Comune e della Regione per ulteriori riqualificazioni. Stiamo soltanto al primo capitolo e poi contiamo di scriverne insieme molti altri”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, incontrando i giornalisti al Comune di Catania subito dopo il briefing con il sindaco Enrico Trantino e il commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, sul Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale. Si tratta del cosiddetto ‘decreto Caivano’, nel quale è inserito il quartiere San Cristoforo di Catania.