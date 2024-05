Catania: violenza a moglie e figli per 29 anni, arrestato 55enne

agenzia

Catania, 24 mag. – I carabinieri hanno arrestato un 55enne che a Pedara, nel catanese, da 29 anni vessava moglie e figli. L’uomo, un elettricista, è stato posto ai domiciliari in abitazione diversa da quella familiare e con il braccialetto elettronico. A denunciarlo è stata la moglie, che ha trovato il coraggio dopo aver subito anni di continue vessazioni in un crescendo di violenza fisica e verbale sfociato anche in minacce di morte con coltelli a scatto e nel lancio di arredi e soprammobili verso i figli anche quando erano minorenni.