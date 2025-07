“Catene a mani e piedi, trattati come animali”: parla la zia di un italiano detenuto ad Alligator Alcatraz

agenzia

Palermo, 22 lug. “Mio nipote è disperato. Mi ha detto: ‘Fai tutto ciò che puoi, ma fammi uscire. Qui è un inferno'”. A dirlo all’Adnkronos è Lucia Vitale, zia di Gaetano Mirabella Costa, uno dei due italiani rinchiusi ad Alligator Alcatraz, il centro per migranti irregolari nelle paludi della Florida.

“Mio nipote non ha aggredito nessuno, si è solo difeso e nel farlo ha colpito quell’uomo. Erano in tre contro di lui”, dice adesso la zia. Lo scorso 9 luglio l’udienza che avrebbe dovuto portare alla sua scarcerazione dopo sei mesi di reclusione. “Per il giudice il caso era chiuso – racconta ancora la zia – ma il procuratore generale si è opposto alla scarcerazione, sostenendo che Gaetano doveva essere trattenuto perché l’Ice, gli ufficiali federali che si occupano di immigrazione negli Stati Uniti, lo avrebbe portato in un centro per migranti. E così è finito ad Alligator Alcatraz. Ci è finito perché dicono che i suoi documenti non sono in regola, ma non è così. Aveva un’estensione del permesso di soggiorno sino a dicembre. Il 10 luglio, all’indomani della sua scarcerazione, alle 9.30 avevamo un appuntamento al Consolato di Miami per rinnovare il suo passaporto e alle 19.30 sarebbe partito per l’Italia”.