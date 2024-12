Caterpillar invita gli operatori più qualificati al mondo a forgiare la loro eredità attraverso la terza edizione della Global Operator Challenge

agenzia

– Gli operatori di macchine da cantiere di oltre 40 paesi gareggiano per aggiudicarsi il titolo mondiale nella competizione più grande fino ad oggi

IRVING, Texas, 9 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) ha lanciato oggi la sua terza Global Operator Challenge, invitando migliaia di operatori di macchine da cantiere in tutto il mondo a mettere alla prova la loro agilità, resilienza e versatilità su un’ampia gamma di attrezzature e tecnologie per l’edilizia.

“Da quasi 100 anni i nostri clienti superano i limiti con le nostre macchine”, spiega Tony Fassino, Presidente del gruppo Caterpillar Construction Industries. “Questa competizione aiuta a illustrare e celebrare le eccezionali competenze di esperti in questa importante professione, mentre forgiano il loro retaggio di migliori operatori al mondo”.

Durante l’edizione 2022-2023 si sono tenute più di 140 gare tra concessionari Cat®, che hanno attirato più di 10.000 operatori da 32 paesi. L’edizione 2025-2026 mira a includere più eventi, paesi e operatori rispetto ai programmi precedenti.

Invito per gli operatoriGli operatori sono invitati a partecipare alle gare locali facilitate dai concessionari Cat in tutto il mondo durante il primo round, che si terrà da gennaio a settembre 2025. Le gare si articoleranno in almeno tre incontri su almeno tre attrezzature diverse. Il punteggio si basa sulle capacità, la sicurezza, l’efficienza e la competenza dell’operatore nell’uso di tecnologie integrate quali carico utile, controllo del livello e funzionalità di facile uso per l’operatore, per migliorare le prestazioni della macchina.

I vincitori degli eventi organizzati dai concessionari locali accederanno alle semifinali regionali nell’autunno del 2025. Dalle semifinali regionali emergeranno nove finalisti che parteciperanno alla gara finale a marzo 2026 presso la presentazione all’aperto Festival Grounds di Caterpillar durante il CONEXPO-CON/AGG a Las Vegas. Il vincitore riceverà un premio in denaro di 10.000 $ oppure un viaggio per due di pari valore presso una sede Caterpillar nel mondo.

Per maggiori informazioni e per le regole ufficiali della Global Operator Challenge, comprese le modalità di partecipazione, visitare www.cat.com/operatorchallenge.

