agenzia

L'emittente cita fonti vicine ai due governatori

NEW YORK, 21 LUG – “Nessuno in questo momento sta lavorando dietro le quinte per sfidare la vicepresidente Kamala Harris”. Lo riferiscono fonti vicine a Gavin Newsom e Gretchen Whitmer a Cbs. I nomi dei governatori della California e del Michigan sono circolati come possibili sostituti di Joe Biden.

