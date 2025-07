Cbs, ‘Trump sta valutando il licenziamento di Powell’

agenzia

A incontro con deputati repubblicani, ha chiesto se doveva farlo

NEW YORK, 16 LUG – Donald Trump ha chiesto a un gruppo di deputati repubblicani se doveva o meno licenziare il presidente della Fed Jerome Powell. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali il presidente avrebbe indicato che intende rimuovere Powell. Trump sta discutendo la possibilità di licenziare Powell per giusta causa in privato.

