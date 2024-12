Cdm: il norvegese Moeller vince il superG a Bormio, Casse 11/o

agenzia

Altro successo a sorpresa sulla Stelvio, delude Paris solo 16/o

BORMIO, 29 DIC – Così come nella discesa libera di ieri, anche nel superG di coppa del mondo uomini sulla pista Stelvio di Bormio c’è sta una vittoria a sorpresa, andata al norvegese Fredrik Moeller. Il 24enne ha ottenuto il primo podio e il primo successo in carriera dopo i quarti posto nei superG di Val Gardena e di Beaver Creek fermando il cronometro a 1.29.22, precedendo l’austriaco Vincent Kriechmayr, secondo in 1.29.42, e lo svizzero Alexis Monney, il vincitore della libera, terzo in 1.29.46. Mentre il campione elvetico Marco Odermatt si e’ piazzato solo quinto (1.29.67), per l’Italia in questo superG come sempre difficile e spettacolare sulla massacrante Stelvio il migliore è stato ancora una volta Mattia Casse ma 11/o (1.30.26), penalizzato da un errore con sbilanciamento proprio a ridosso del traguardo in una gara disputata comunque sempre all’attacco. Ancora più indietro Dominik Paris – delusissimo di questa tappa sulla Stelvio, pista che gli ha dato gloria con ben sette successi in carriera -, che ha chiuso 16/o dopo essere stato addirittura 31/o nella libera. Poi ci sono Giovanni Franzoni 17/o, Nicolo Molteni 28/o e Gregorio Bernardi 30/o. La coppa del mondo uomini farà una pausa e il prossimo appuntamento sarà sempre in Italia, l’8 gennaio, per il classico slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio lungo il Canalone Miramonti.

