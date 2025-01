Cdm: Noel vince slalom Adelboden, 2/o il brasiliano Pinheiro

agenzia

Terzo Kristoffersen nuovo leader specialità, azzurri ancora male

ADELBODEN, 11 GEN – Dopo una prima manche sotto un nevicata e la seconda avvolta dalla nebbia, lo slalom speciale di coppa del mondo di Adelboden è stato vinto dal francese Clement Noel, 27enne alla 13/a vittoria in carriera e terza stagionale. In 1.51.53, il transalpino ha preceduto il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, secondo in 1.51.55, e il norvegese Henrik Kristoffersen (1.51.67) che passa al comando della classifica di specialità. Un solo italiano in classifica: è Stefano Gross che esattamente 10 anni fa, l’11 gennaio del 2015, in questa stessa gara ottenne l’unico successo della sua carriera. Il trentino ha chiuso 17/o. Alex Vinatzer invece è finito 28/o ed ultimo, vittima anche in questa gara di un grave errore. Per gli azzurri, ancora una bruttissima gara in questa disciplina. Domani ad Adelboden tocca allo spettacolare slalom gigante, con gli elvetici che aspettano il quarto successo consecutivo del loro campione Marco Odermatt.

