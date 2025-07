++ Cdp, nel semestre risorse per 15,8 miliardi, +8% utile spa ++

agenzia

Scannapieco: "Premiata la qualità delle scelte del piano"

ROMA, 31 LUG – Nei primi sei mesi dall’avvio del piano strategico 2025-2027, il gruppo Cdp ha impegnato risorse per 15,8 miliardi, sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del 2024. Crescono gli investimenti, +2% a 41,6 miliardi. La raccolta complessiva di Cdp spa è pari a 356 miliardi e include il risparmio postale per 291 miliardi (+0,4% rispetto a fine 2024) e la raccolta obbligazionaria per 22 miliardi (+9%). L’utile netto di Cdp SpA supera gli 1,9 miliardi (+8%); l’utile netto consolidato è pari a 3,3 miliardi, in linea con lo stesso periodo dello scorso anno. Risultati che “premiano la qualità delle scelte del piano strategico in un contesto di riferimento caratterizzato dalle importanti evoluzioni degli ultimi mesi”, evidenzia l’ad Dario Scannapieco.

