Cdp sostiene la crescita sostenibile di Auricchio con 10 milioni

agenzia

Investimenti in efficientamento energetico e tutela ambientale

MILANO, 12 DIC – Cdp sostiene la crescita sostenibile dello sotorico produttore di formaggi cremonese Auricchio, famoso per il ‘Provolone Valpadana Dop’. Il gruppo, che punta a rafforzare il proprio percorso di crescita sostenibile in Italia con l’obiettivo di aumentare la produttività e la propria competitività, ha sottoscritto con Cdp un finanziamento da 10 milioni, che prevede anche la parziale copertura di Sace attraverso ‘Garanzia Futuro’. Auricchio destinerà le risorse a interventi per l’efficientamento energetico, per la tutela dell’ambiente e la realizzazione di nuove iniziative per lo sviluppo nei territori in cui opera. I progetti coinvolgeranno diversi stabilimenti produttivi, da Nord a Sud, come previsto dal Piano di Investimenti 2024-2027. Fondata nel 1877, la Gennaro Auricchio Spa è oggi a capo di un Gruppo Internazionale che porta nel mondo i “grandi formaggi della tradizione italiana”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA