Cds Onu decide il ritiro della missione Unifil nel 2027

agenzia

Rinnovato il mandato solo per il 2026. Compromesso con Usa

NEW YORK, 28 AGO – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato il prolungamento della missione di mantenimento della pace in Libano (Unifil) fino alla fine del 2026, quando inizierà un “ritiro ordinato e sicuro” della durata di un anno. I Quindici hanno adottato la bozza di risoluzione francese all’unanimità dopo che è stato raggiunto un compromesso con gli Usa. L’ultima versione del testo “chiede a Unifil di cessare le sue operazioni il 31 dicembre 2026 e di avviare da questa data ed entro un anno il ritiro ordinato e sicuro del suo personale, in stretta consultazione con il governo libanese”. L’ obiettivo è “di rendere il governo libanese l’unico garante della sicurezza nel Libano meridionale”. Gli Usa, alleati di Israele, avevano a più riprese messo in dubbio l’efficacia dell’azione di Unifil, a cui partecipano anche oltre mille italiani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA