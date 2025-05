‘C’è Angela?’, a Cesena un codice per le donne in pericolo

agenzia

Il progetto è nato nel Regno Unito nel 2016

CESENA, 26 MAG – “Scusa c’è Angela?”. Sarà questa la frase-codice che ogni donna in pericolo potrà rivolgere allo staff di bar e locali di Cesena al fine di chiedere aiuto e di attivare l’iter previsto. Come annunciato il 25 novembre e ribadito in occasione del ‘Marzo delle donne 2025’, il progetto ‘Ask for Angela’, nato nel 2016 nel Regno Unito, arriva a Cesena su iniziativa dell’Amministrazione comunale e della Rete antiviolenza territoriale, con la stretta collaborazione delle associazioni di categoria del tavolo ‘InCesena’ (in questo caso Confcommercio e Confesercenti) e di Arci. Il progetto è stato presentato ufficialmente nel pomeriggio. E’ in corso di distribuzione il materiale informativo per i gestori dei locali che vorranno aderire all’iniziativa e successivamente ricevere, gratuitamente, una apposita formazione operativa. Nei locali le donne che si sentono sotto minaccia potranno così chiedere aiuto in maniera discreta al personale del locale pubblico che potrà intervenire in vari modi: chiamando un taxi per permettere alla donna di allontanarsi, invitando il molestatore ad andarsene e, se la situazione lo richiede, chiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA