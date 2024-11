Cecchettin: Moretti (Pd), ‘la lotta al patriarcato è centrale contro i femminicidi’

agenzia

Roma, 18 nov “La lotta al patriarcato non è una questione ideologica come sostiene invece il ministro Valditara. Ma dovrebbe rappresentare una battaglia comune per sradicare maschilismo, violenza e sopraffazione. Se quasi il 40 per cento delle donne non ha un conto corrente proprio e se la disparità salariale è ancora un fenomeno diffuso, questo significa che esiste una predominanza maschile che mina la libertà personale di troppe di noi. Lo ha detto la vice capodelegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti, intervenuta questa mattina in collegamento dall’Europarlamento per la presentazione della Fondazione Cecchettin.

“Tutta la società deve essere partecipe di questa lotta contro la discriminazione e la violenza e per farlo bisogna favorire una cultura di uguaglianza di genere e di lotta agli stereotipi che è del tutto opposta a quella che anche alcuni esponenti di questo governo dimostrano esserne pericolosamente intrisi”, ha aggiunto.