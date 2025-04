Cecchettin: Pd, interpretazione diritto a volte contraria a buon senso e senso umanità’

agenzia

Roma, 8 apr. “Difficile da accettare il giudizio che 75 coltellate efferate, fino alla certezza della morte, non siano crudeltà. Nel rispetto che si deve sempre alle sentenze, vogliamo esprimere però una grande preoccupazione per il messaggio terribile che questo giudizio dei magistrati può generare nell’opinione pubblica”. Lo affermano le componenti del Pd della commissione Femminicidio, Cecilia D’Elia, vicepresidente, Sara Ferrari, capogruppo, le deputate Antonella Forattini e Valentina Ghio e la senatrice Valeria Valente.