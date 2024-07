Cecchettin: Tajani, ‘non condivido parole Turetta ma Italia non è Paese del GF’

agenzia

Roma, 29 lug “Premettendo che non condivido le parole del signor Turetta, mi pare assolutamente scorretto diffondere un colloquio assolutamente ininfluente dal punto di vista processuale e per l’accertamento della verità ed esporlo al pubblico”. Lo ha detto Antonio Tajani a proposito della pubblicazione del colloquio di Filippo Turetta con il padre Nicola in carcere.

“Non è a questo che le intercettazioni devono servire. Non è tanto il contenuto, io non condivido una parola di quello che ha detto Turetta. Non condivido il fatto che questo debba essere portato a conoscenza di tutti i cittadini italiani, non ci sono aspetti processuali o utili alle indagini -ha spiegato il leader di FI-. Le intercettazioni devono servire a colpire il crimine, non a sbattere in prima pagina le vicende private”.