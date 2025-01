Cecilia Sala, fortunata a rimanere in cella solo 21 giorni

agenzia

La giornalista a 'Che tempo che fa', 'aiutata riesco a dormire'

ROMA, 19 GEN – “Adesso, aiutata riesco a dormire”. Cecilia Sala, la giornalista di Choramedia e del Foglio arrestata e poi rilasciata in Iran, ha esordito così nella sua prima uscita pubblica dopo la liberazione, intervistata da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. “Sono stata fortunatissima a stare lì dentro solo 21 giorni – ha aggiunto la Sala -. Il recupero è più rapido rispetto a tante altre persone sono rimaste lì centinaia di giorni”. Cecilia ha poi ripercorso i giorni in cella. “Avevo chiesto il Corano in inglese perché pensavo fosse un libro che in un carcere di massima sicurezza dell’Iran non mi potessero negare e invece mi è stato negato. Ho passato il tempo a contarmi le dita, a leggere gli ingredienti sulle buste”.

