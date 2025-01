Cecilia Sala libera, la nobel Mohammadi: “Giornalisti sempre a rischio arresto e tortura”

agenzia

Teheran, 8 gen. “La notizia dell’arresto, dell’isolamento e del rilascio della giornalista italiana Cecilia Sala evidenzia ancora una volta la realtà che giornalisti, reporter e professionisti dei media in Iran sono costantemente sotto pressione e a rischio di arresto, reclusione e tortura”. Così la premio Nobel per la pace iraniana, Narges Mohammadi, in carcere dal novembre 2021 e rilasciata temporaneamente a inizio dicembre per motivi medici, commenta all’Adnkronos la notizia della scarcerazione di Sala, attesa a breve in Italia. Mohammadi è stata rinchiusa per anni a Evin, la stessa prigione dove era tenuta la giornalista italiana.

“Ciò evidenzia come il regime religioso autoritario metta a repentaglio la libertà di espressione”, aggiunge Mohammadi, raggiunta dall’Adnkronos tramite il marito, il giornalista e scrittore Taghi Rahmani. Quest’ultimo sostiene che l’arresto di cittadini stranieri sia “un metodo usato ripetutamente dal regime iraniano quando vogliono ottenere il rilascio dei loro prigionieri. È la loro forma di diplomazia”.

Nel caso di Cecilia Sala, prosegue Rahmani, le autorità puntavano a “scambiare la giovane giornalista con il loro prigioniero in Italia, il signor Abedini. È così che funziona il loro sistema”.

Rahmani definisce gli arresti come quello di Sala “una violazione della legge” dal momento che “tenere in ostaggio un cittadino straniero va contro il diritto internazionale dei diritti umani, eppure questo continua a verificarsi in Iran”.