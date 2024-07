Censis, Padova torna prima tra università in Italia dal 2009

agenzia

Rettrice Mapelli 'successo del lavoro competente e appassionato'

VENEZIA, 24 LUG – Padova torna prima sul podio delle università in Italia per la classifica Censis-Repubblica, scalzando dal primo posto l’Alma Mater di Bologna e la Sapienza di Roma. Dal 2009, anno in cui l’ateneo era primo nella hit delle università italiane, Padova si è sempre mantenuta tra le migliori del nostro Paese, ponendosi al secondo o al terzo posto della classifica. Ora il ritorno in vetta. Tra i risultati per il 2024 nei diversi settori esaminati, svetta con un punteggio di 107 l’ambito Comunicazione e Servizi digitali, seguito da Internazionalizzazione e occupabilità con 91 punti, borse di studio erogate con 88 punti, strutture con 84 e i Servizi con un punteggio di 76. La media è di 89,5, davanti a da Bologna con 87,5 e a Roma La Sapienza con 84,3. Con oltre 74.000 iscritti, di cui circa 24.000 matricole per l’anno in corso, Padova rientra tra i “mega atenei statali”. Sono 207 i corsi di studio che abbracciano tutti gli ambiti disciplinari: 93 corsi di laurea, 14 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 100 corsi di laurea magistrale. L’Ateneo ha attivi 60 corsi di studio in lingua inglese (un terzo del totale), di cui 8 corsi di laurea triennali e a ciclo unico e 52 corsi di laurea magistrale; l’80% degli studenti stranieri iscritti frequenta un corso in lingua inglese. “Sono felice e soprattutto orgogliosa del risultato raggiunto – commenta la la rettrice Daniela Mapelli -. Un successo frutto del lavoro competente e appassionato, seppur non sempre semplice, di tutte le persone che formano la comunità dell’Università di Padova. La classifica riconosce inoltre gli imponenti sforzi messi in campo per l’internazionalizzazione: sono iscritti circa 7.500 studentesse e studenti che provengono dall’estero, numeri fortemente cresciuti negli ultimi tre anni. Allo stesso tempo mi fa enorme piacere vedere attestato il nostro impegno per il diritto allo studio e al benessere della comunità accademica: non a caso siamo uno degli atenei con la no tax area più alta in Italia (30.000 euro), investiamo decine di migliaia di euro per il diritto allo studio ed eccelliamo nei servizi, fra i quali, ne cito uno per tutti, la preziosa assistenza psicologica”.

