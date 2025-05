Cento barche di carta davanti al Pe in solidarietà ai rifugiati

agenzia

L'iniziativa dell'Awo, 'politica di asilo Ue abbia più umanità'

BRUXELLES, 12 MAG – Da lunedì mattina più di cento barchette di carta – a grandezza naturale – sono esposte davanti al Parlamento europeo a Bruxelles per richiamare l’attenzione sul numero crescente di circa 130 milioni di rifugiati in tutto il mondo. L’iniziativa organizzata dall’associazione tedesca per il benessere dei lavoratori (Awo) e ribattezzata “100 barche – 100 milioni di persone” è stata pensata per inviare un messaggio alle persone in fuga da calamità naturali, guerre, povertà e fame. Le barche di carta erano apparse già a Berlino per la giornata mondiale del rifugiato, il 20 giugno 2024. L’Awo chiede “maggiore umanità, responsabilità e una politica di asilo dell’Ue basata sulla solidarietà”. “Molti fuggono dalla violenza, dal terrore, dalla povertà e dalla mancanza di prospettive e muoiono perché l’Europa chiude un occhio o stringe accordi con stati autoritari”, commenta in una nota Barbara Höckmann, presidente della sezione dell’Awo della Sassonia-Anhalt. Per l’iniziativa sono arrivati a Bruxelles anche 100 studenti della Sassonia-Anhalt, le barche dipinte sono state progettate da circa 1.500 dipendenti, volontari e giovani provenienti da 15 scuole di tutto il Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA