agenzia

Stima delle forze dell'ordine in piazza, flusso aumenta ancora

ROMA, 08 MAG – Centomila persone al momento sono in piazza San Pietro per vedere affacciarsi il nuovo Papa. E’ la stima delle forze dell’ordine presenti sul posto. Dalla fumata bianca il flusso è in costante aumento.

