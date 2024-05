Centra la promozione in Serie C, miracolo del mister-netturbino

agenzia

Cristian Soave, del Caldiero,si alza alle 3 per andare al lavoro

VERONA, 14 MAG – E’ il tecnico dei miracoli del Caldiero, neo promosso in serie C, ma Cristian Soave, mister del piccolo club veronese approdato nel calcio che conta, non vive solo di pallone: lavora infatti come netturbino per l’azienda pubblica dei rifiuti. In pratica, prima di arrivare al campo d’allenamento, si alza alle 3 del mattino e si mette la tuta per iniziare alle 4 il turno da operatore ecologico. Una favola sportiva quella del cinquantenne Soave, che però non ha intenzione di cambiare vita: “per quanto mi riguarda, almeno per la prima stagione in C – dice – non me la sento di lasciare il lavoro di netturbino, sto valutando il part time o la richiesta di un’aspettativa”. Il Caldiero, squadra di un comune di circa 8 mila anime nell’Est Veronese, ha conquistato la promozione in C contro ogni pronostico, lasciando al palo squadre più blasonate: 77 punti e primo posto nel proprio girone della serie D.

