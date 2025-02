Centri Mytho Apre a Roma: le nuove sedi di Eur e Prati per trattamenti personalizzati di bellezza e longevity

agenzia

– Dall’innovazione alla personalizzazione: Centri Mytho ridefinisce gli standard della medicina estetica e rigenerativa con protocolli esclusivi e risultati armoniosi.

Con le sue due nuove sedi a Eur e Prati, Centri Mytho porta con sé un nuovo approccio che fonde scienza, estetica e wellness, in un ambiente esclusivo e altamente specializzato.

Centri Mytho trae ispirazione dal gene MYTHO, recentemente scoperto e conosciuto come il “gene dell’eterna giovinezza”, simbolo della ricerca costante verso l’equilibrio tra bellezza e longevità. Questa filosofia si riflette nella selezione di trattamenti avanzati e personalizzati, pensati per rispondere in modo mirato alle esigenze di ogni paziente.

A incarnare questo concetto in continua evoluzione, il simbolo scelto da Centri Mytho: il Nautilus. Si tratta di un capolavoro naturale che segue la sequenza di Fibonacci, rappresentazione della perfezione in trasformazione. Centri Mytho, infatti, si propone di creare un’esperienza di valorizzazione della persona, con un metodo che coniuga innovazione e naturalezza.

Nei Centri Mytho, l’unicità del singolo viene valorizzata attraverso un percorso integrato che combina medicina estetica, medicina rigenerativa e Longevity, offrendo servizi su misura basati sulle esigenze individuali.

Grazie a tecnologie all’avanguardia e a metodologie scientificamente avanzate, ogni protocollo è studiato per ottenere risultati che rispettino a pieno le caratteristiche uniche di ogni paziente.

Dalla cura della pelle al rimodellamento del corpo, dal ringiovanimento non invasivo agli interventi più strutturati, Mytho offre un’ampia gamma di soluzioni per chi desidera migliorare il proprio aspetto in modo elegante e sofisticato. Ogni trattamento è progettato per potenziare l’equilibrio tra estetica e benessere, garantendo efficacia e sicurezza.

I Centri Mytho portano a Roma un nuovo concetto di lusso e cura di sé, con spazi progettati per offrire un’esperienza di alta gamma nel settore della medicina estetica e rigenerativa.

Le nuove sedi di Eur e Prati rappresentano l’incontro tra innovazione, eleganza e professionalità, creando un ambiente raffinato e accogliente in cui ogni dettaglio è pensato per garantire il massimo comfort e riservatezza.

Grazie a un team altamente specializzato e a tecnologie di ultima generazione, chi entrerà in Centri Mytho verrà guidato in un percorso su misura, studiato per esaltare l’armonia del corpo in modo naturale.

Situate in due delle zone più prestigiose della capitale, le nuove sedi offrono un punto di riferimento d’élite per chi cerca un approccio all’avanguardia in un contesto esclusivo e riservato.

Un Regalo Speciale per l’Apertura

Per celebrare l’inaugurazione, Mytho ha pensato a una promozione riservata ai suoi pazienti: per tutto il mese di febbraio, chi prenoterà un trattamento o visiterà uno dei centri riceverà un codice che garantirà uno sconto del 10% per sempre.

Un gesto di benvenuto per chi sceglie di affidarsi all’esperienza Mytho, dove innovazione, scienza e bellezza si incontrano per creare risultati senza tempo.

Per maggiori informazioni

Telefono: Cell (+39) 3803853055