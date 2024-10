Centro: a novembre a Milano cantiere libdem con Marattin e Marcucci

agenzia

Roma, 12 ott. “Apre il cantiere per il partito liberaldemocratico, ci troveremo a Milano il 23-24 novembre al Big Theatre, per un evento fondativo dal titolo “il coraggio di partire”. Lo affermano in una nota gli organizzatori l’associazione Orizzonti liberali del deputato Luigi Marattin, Libdemeuropei con il presidente Andrea Marcucci, Nos con il fondatore Alessandro Tomasi.

“Dobbiamo raccogliere il voto dei tanti italiani che sanno di non avere una casa- si legge nell’appello diffuso sui social- o che l’hanno perduta. Quelle e quelli che non si sentono rappresentati da Giorgia Meloni e da Elly Schlein, e dalle loro alleanze confuse”. L’obiettivo degli organizzatori è di fondare il partito liberaldemocratico entro il 2025.

