Centro: ad Avellino torna la Balena Bianca, Rotondi, ‘civica Nargi batte destra e sinistra’

Roma, 27 giu. C’era una volta l’Irpinia bianca a democristiana. Stiamo parlando del caso di Avellino, dove alle amministrative è tornata la Balena Bianca. Al primo turno, infatti, si è presentata con il volto del giornalista Rai Rino Genovese (fratello di Paolo, compianto portavoce di Rocco Buttiglione), candidato del ‘Patto Civico’. Al ballottaggio, invece, la vecchia Dc è stata rappresentata da Laura Nargi, vicesindaco della precedente amministrazione e figlia del primario ospedaliero Aldo, ex primo cittadino democristiano, che ha stretto un’intesa programmatica proprio con Genovese per sfidare e battere con il 52% dei consensi Antonio Gengaro, sostenuto dal campo larghissimo (che andava dal Pd ai Cinque stelle, passando per Iv Azione e i Verdi-Sinistra indipendente).