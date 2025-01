Centro: Borghi, ‘Iv presente sia a Orvieto che a Milano, serve opera condensazione’

agenzia

Roma, 16 gen. “Sappiamo di non essere la condizione autosufficiente a rappresentare tutto il centro, ma siamo senz’altro la condizione necessaria per affrontare questo tipo di percorso. Ricordo che i nostri gruppi parlamentari di Camera e Senato si chiamano Italia Viva-Il Centro, e quindi chi se non noi, se non Italia Viva, è titolata ad aprire una discussione su questo mondo? Non da monopolista ma sicuramente da protagonista. Ci confronteremo lungo questa direzione”. Lo dice a Radio Leopolda il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, che sabato parteciperà all’evento di Milano di Comunità democratica.