Centro: Calenda, ‘è luogo soluzioni non di influencer, senza cade democrazia’

agenzia

Roma, 2 ott. “Oggi la politica è ridotta ad influencer”. Chi è il più influencer dei politici? “Il meno sono io come si vede dai risultati elettorali. Le più credo che siano Meloni e Schlein. Meloni ti dice ‘io sto cambiando l’Italia, in realtà emette bonus con i soldi degli italiani. E Schlein ti parla di un meraviglioso futuro senza dire mai come. E così implodono le democrazie. Io considero il centro il luogo delle soluzioni. O la democrazia cade, come sta succedendo in tutto l’occidente”. Così Carlo Calenda a Rai news.

