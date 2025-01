Centro: Ceccanti, ‘Pd è forte ma manca il resto, a Orvieto laici e cattolici per alternativa credibile’

agenzia

Roma, 17 gen “Dire cattolici, anche quelli in opposizione al governo, non vuol dire nulla. Perchè i cattolici stanno in partiti diversi e sostengono anche cose diverse”. Stefano Ceccanti sta definendo il programma dell’Assemblea nazionale di ‘Libertà eguale’, che celebra i suoi 25 anni. Un evento dal titolo ‘Le basi culturali, sociali, politiche e programmatiche di una credibile alternativa di governo’ in programma domani e domenica a Oriveto e gemellato con il lancio di ‘Comunità democratica’, in calendario sempre domani a Milano, con cui ci sarà un collegamento durante i lavori.

“A Milano si è scelto di convocare tutti i cattolici, con il prezzo da pagare di una eterogeneità politica visto che ci sono linee divaricanti su alcuni temi -spiega Ceccanti-. ‘Libertà eguale’ è sempre stata una associazione culturale liberale, sia laica che cattolica, che unisce tutti, un luogo di discussione misto”. A Orvieto sono previsti diversi panel con presenze e interventi, tra gli altri, di Claudia Mancina, Enrico Morando, Lorenzo Guerini, Pierluigi Castagnetti, Paolo Gentiloni.