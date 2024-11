Centro: costituente Liberali a Milano con Cottarelli, Marattin e Marcucci

agenzia

Roma, 14 nov. “A Milano per lanciare il percorso Costituente verso un nuovo partito liberal-democratico. È l’appuntamento di sabato 23 (dalle 14)– e domenica 24 (dalle 9 alle 13)novembre che vede tra i promotori Carlo Cottarelli, Luigi Marattin, Andrea Marcucci ed Alessandro Tommasi, a nome di tante associazioni d’area, tra le quali Orizzonti liberali, Libdem Europei, Nos, Liberal Forum e PER. Al Big Theatre della Fiera di Milano Rho sono attesi oltre mille partecipanti, da tutta Italia”. Si legge in una nota.

“5 Libertà (delle persone, dei servizi, dei capitali, dei beni e della ricerca della felicità) – continuano- saranno gli architravi degli interventi e di altri contributi che animeranno l’appuntamento. A condurlo, il direttore del Riformista Claudio Velardi e ad alternarsi al microfono tanti protagonisti alcuni conosciuti, altri meno ma sorprendenti, di battaglie liberali, tra i quali Davide Giacalone, Francesca Scopelliti, Chicco Testa, Simone Lenzi, Anna Paola Concia, Andrea Giuricin, Cardinale Maffè”.