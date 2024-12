Centro: Gentiloni, ‘stimo Sala e Ruffini, ma Pd sbaglierebbe a delegare riformismo’

agenzia

Roma, 16 dic. Il Pd sbaglierebbe a delegare il riformismo ad altri partiti. Ne è convinto l’ex premier ed ex commissario europeo Paolo Gentiloni, che, intervistato oggi sul Foglio dal direttore Claudio Cerasa, ragiona anche sul futuro del centro e sul profilo del Pd, rispondendo ai rumors su Ernesto Maria Ruffini e Beppe Sala potenziali risorse di un soggetto di centro, una gamba da offrire al Pd per correre più velocemente alle prossime elezioni. “Sono amico di entrambi – spiega Gentiloni -. Ruffini l’ho anche nominato all’Agenzia delle Entrate nel 2017 affidandogli un compito non facile. Lui era stato responsabile di Equitalia e diventando nel 2017 responsabile dell’Agenzia delle Entrate aveva il compito di ristrutturare tutto il comparto e l’ha svolto egregiamente. Il governo Conte uno lo ha confermato. E posso parlare solo bene di Ernesto. C’è stima e amicizia e lo stesso posso dire con tutti gli altri soggetti che cercano di animare il centro, da Beppe Sala a Carlo Calenda a Matteo Renzi. Dopodiché che cosa si muoverà in quest’area dipende da loro. L’unica cosa che io posso dire, ma semplicemente per esperienze acquisite in precedenza, è che il contributo di quest’area è fondamentale”.