Centro: Marcucci, ‘leader sarà Marattin’

Roma, 26 nov. “Il centrosinistra è diventato semplicemente sinistra, il centro destra più precisamente destra. Chi doveva fare da elemento moderatore alle coalizioni, è nell’angolo. Non riusciranno a farlo neanche Italia Viva e Azione con il campo largo, destinati a piccoli recinti, spesso addirittura mal visti dagli altri alleati. Io credo che in Italia ci sia lo spazio, ed anche la voglia, di una terza possibilità: il partito dei libdem”. Lo dice il presidente di LibdemEuropei Andrea Marcucci in un’intervista al Riformista.