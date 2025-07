Centro: Merlo, ‘bene ritorno cattolici in politica ma nessuno ha esclusiva’

agenzia

Roma, 21 lug. “Il ritorno dei cattolici in politica è indubbiamente positivo ed anche incoraggiante. E non solo per le ragioni storiche che hanno segnato ed accompagnato il cammino concreto della democrazia italiana. Ma il tutto può e deve avvenire solo nel pieno rispetto del pluralismo politico ed elettorale dei cattolici stessi da un lato e, soprattutto, respingendo al mittente chiunque si ponga come interprete e rappresentante esclusivo del cattolicesimo politico italiano”. Così Giorgio Merlo, presidente nazionale ‘Scelta Cristiano Popolare’.