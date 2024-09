Centro: Siracusano (Fi), ‘terzo polo fallito, da ex Fi scelta coerente’

agenzia

Roma, 18 set. “Il progetto del Terzo Polo è chiaramente fallito. E dunque da Mara Carfagna, da Mariastella Gelmini e da Enrico Costa è arrivata una scelta di coerenza. La loro è una storia molto distinta dalla sinistra, e negli ultimi tempi evidentemente la percezione che ha dato Calenda è quella di volersi avvicinare al campo largo”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Tagadà”, su La7.

”Il Terzo Polo dovrebbe chiarire una volta per tutte le proprie intenzioni, anche se da fuori la direzione sembra abbastanza netta. Per quanto riguarda Matteo Renzi, colgo grandi contraddizioni in relazione alle sue ultime mosse. Renzi è quello che ha fatto cadere Conte e il governo giallorosso, e che ha detto per anni di tutto contro il Movimento 5 Stelle”.