Centrodestra: La Russa, ‘esiste un popolo, che non c’è invece per centrosinistra’

Roma, 28 mar. “Credo che il valore principale del centrodestra sta innanzitutto nel volere sempre il bene della propria Nazione. Quindi non soltanto il popolo, ma l’insieme di popolo, di storia, di tradizione, di territorio”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato dall’Associazione Altero Matteoli, parlando dell’alleanza nata in Italia nel ’94. “Non a caso il centrodestra -spiega- si contrappone a un internazionalismo generico e a volte sviante. La Russa sottolinea l’importanza dell’unità dello schieramento, oggi al governo: “La differenza tra l’unità del centrodestra e il tentativo, spesso è irrisolto di stare insieme a sinistra, sta nel fatto che esiste un popolo di centrodestra, mentre non esiste un popolo di centrosinistra”.