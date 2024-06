Centrosinistra: Decaro, ‘Renzi e Calenda? Trovare cose che ci uniscono’

agenzia

Roma, 12 giu. Coalizione anche con Renzi e Calenda ? “Credo che sia necessario trovare le cose che ci uniscono per arrivare al 2027 con una coalizione ampia, perché il centrodestra ha dimostrato di non essere maggioranza”. A dirlo, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è il sindaco uscente di Bari e neo eletto parlamentare europeo per il Pd Antonio Decaro, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

