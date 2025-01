Centrosinistra: Tajani, ‘Nuovo movimento? Una corrente Pd, noi invece di ispirazione cristiana’

agenzia

Caltagirone (Catania), 19 gen. L’iniziativa promossa da Graziano Delrio? “E’ una corrente del Partito democratico. E’ parte di un partito che non è di ispirazione cristiana. La differenza con noi è che noi siamo una forza di ispirazione cristiana. Il centro già c’è e si chiama Forza Italia e lo abbiamo dimostrato anche con i numeri. Il centrosinistra non esiste più, esiste soltanto la Sinistra, tant’è che in molti stanno lasciando il Partito democratico, un esempio è Caterina Chinnici che poi è stata eletta con Fi”. Lo ha detto Antonio Tajani, commentando il convegno milanese di Comunità democratica, “Creare legami, guarire la democrazia”, che si è tenuto ieri nel 106esimo anniversario della nascita del Partito popolare sturziano. “C’è molto velleitarismo perché mi pare dentro il Pd ci sia molto poco spazio pe chi è di ispirazione cristiana , è un partito socialista. Noi siamo parte del Ppe. Al centro c’è solo spazio per Fi che intende occupare quello che il centrosinistra ha abbandonato perché la parola centro è scomparsa”.

