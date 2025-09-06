Cernobbio, ministre, scienziate e ceo: le donne al forum

agenzia

Cernobbio, 6 set. Non solo grisaglia: la rappresentanza femminile al forum Thea a Villa d’Este a Cernobbio è ampia per numero e diversificata per competenze e nazionalità. La lista dei partecipanti è riservata ma tra le relatrici e le moderatrici spiccano ministre, economiste, giornalista, ricercatrici, manager, civil servant ai più alti livelli.

Tra le relatrici, la commissaria Ue per la sovranità tecnologica Henna Virkkunen (finalndese); Maria Chiara Carrozza già ministro e professoressa di bioingegneria a Milano-Bicocca; i ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca) e Marina Calderone (Lavoro); Joyce Chang capo ricerche globali di JpMorgan; Ulrike Malmendier del German council of economic experts; Fabiola Gianotti direttore generale del Cern; la diplomatica americana Morgan Ortagus. Tra le moderatrici, Anna Cooban della Cnn, Monica Maggioni della Rai, Maria Bartiromo di Fox news, Hala Gorani Mscnbc Usa e l’economista Arancha González dell’istituto parigino Sciences Po.