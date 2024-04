Cessato allarme a Venezia, le borse erano di due turisti

agenzia

Proprietari tornati sul posto mentre arrivavano gli artificieri

VENEZIA, 25 MAR – E’ già finito l’allarme bomba a Venezia, scattato in piazza San Marco per due bagagli abbandonati vicino al campanile. Mentre si era già attivato il protocollo di sicurezza, con la piazza transennata e gli artificieri in arrivo, sul posto – ha detto all’ANSA il comandante della polizia locale Marco Agostini – si sono ripresentati i due proprietari della borsa e del trolley ‘sospetti’, spiegando che si trattava dei loro bagagli. Pare che si siano giustificati dicendo che li aveva lasciati momentaneamente lì per essere più liberti di visitare la piazza senza portare pesi.

