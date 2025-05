Cessione Udinese, all’inizio di giugno la svolta

agenzia

Non è ancora svelata la quota di ingresso del fondo americano

UDINE, 25 MAG – Dall’Udinese non c’è stato ancora alcun commento alla notizia, che si è diffusa ieri sera, di un imminente passaggio di proprietà della società dalla famiglia Pozzo – che la controlla da 39 anni – a un fondo americano. Tuttavia, continuano a inseguirsi voci circa le prossime tappe della trattativa, che nella giornata di mercoledì scorso avrebbe avuto una svolta, con la sigla di un accordo preliminare. Un ruolo decisivo, assieme a Gino Pozzo, lo avrebbe avuto il vice presidente, l’avvocato Stefano Campoccia, da anni delegato dal club a rappresentare la società nella Lega Serie A e, dallo scorso febbraio, nominato nel consiglio federale della Figc, insieme ad Ezio Simonelli, avente diritto in quanto presidente di Lega, Francesco Calvo, della Juventus, e il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. Insomma, un dirigente di grande esperienza che avrebbe favorito il buon esito della trattativa tra i Pozzo e il fondo statunitense. Da ieri, in città gira anche la data della firma per il passaggio delle quote: il cosiddetto closing sarebbe fissato per il prossimo 7 giugno davanti al notaio. L’operatività scatterebbe invece dal primo luglio successivo, in corrispondenza con l’avvio della nuova stagione sportiva. Sul valore della cessione le cifre sono ancora oscillanti: si parla di circa 150 milioni, che servirebbero ad assicurare al fondo il controllo del Club con una cifra oscillante tra il 60 e il 65% delle quote. Il restante, almeno nel primo periodo, resterebbe in mano ai Pozzo, con Gino plenipotenziario sul mercato e il papà Gianpaolo – che proprio oggi compie 84 anni – nel ruolo di presidente onorario.

