Cgia Mestre,’meno lavoro con feste e ponti, impatto sul Pil’

Nel 2025 due giorni lavorativi in meno pesano 12 miliardi di Pil

VENEZIA, 26 APR – Nel 2025 il Pil italiano sfiora i 2.244 miliardi di euro. Questo implica, secondo la Cgia su dati Prometeaia e Istat, che produciamo poco più di 6 miliardi di euro di reddito al giorno. Includendo anche i bambini e gli anziani, l’importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. il contributo per abitante più alto è a Milano con 184,9 euro. Seguono Bolzano (154,1), Bologna (127,6), Roma (122), Modena (121,3), Aosta (120,4), Firenze (119,8), Trento (119,5), Parma (115,4) e Reggio Emilia (113,7). In coda Enna (53,5), Agrigento (52,8), Vibo Valentia (51,5), Sud Sardegna (50,8), Cosenza (50,7) e Barletta-Andria-Trani (50,6). A livello regionale, infine, la realtà più ricca è il Trentino A.A. (152,8 euro). Lombardia (140,8), Valle d’Aosta (134,5),Emilia Romagna (123,8) e Lazio (121,3). Nel 2025 lavoreremo 251 giorni, due in meno de 2024 che, in termini di Pil – secondo la Cgia di Mestre – “costerà”, in linea teorica, 12 miliardi di euro pari a quello che potremmo subire dall’eventuale introduzione dei dazi dagli Usa. Comunque sia, a livello europeo siamo annoverati tra i più stakanovisti: secondo l’Ocse solo la Grecia (1.897), la Polonia (1.803), la Repubblica Ceca (1.766) e l’Estonia (1.742) hanno un numero di ore lavorate per occupato all’anno superiore al nostro che è pari a 1.734 contro le 1.500 ore in Francia e le 1.343 in Germania. Nei 20 giorni circa che nel 2025 intercorrono tra l’inizio delle festività pasquali e la fine del ponte dell’1 maggio – spiega la Cgia di Mestre – tante fabbriche, magazzini, negozi e uffici si sono svuotati, continuando l’attività al rallentatore, mentre nelle realtà aziendali legate al settore turistico si lavora a pieno regime. Un problema che il legislatore ha cominciato ad affrontare nel 1977, quando si decise di cancellare alcune feste religiose (Epifania, S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.Giovanni e Paolo, S.Francesco). Recentemente, il governo Berlusconi nel 2004 e nel 2011 e poi quello di Monti cercarono di mettere mano alla situazione senza riuscirci. Se tra feste e giorni pre-festivi fossimo in grado di recuperare una settimana di lavoro all’anno, guadagneremmo un punto di Pil pari a circa 22 miliardi di euro.

