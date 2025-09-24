Cgil, gravissimo attacco Flotilla, pronti sciopero generale

agenzia

Bombardieri, bene Crosetto su invio nave in difesa Flottilla

ROMA, 24 SET – La Cgil condanna “gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla” e chiede al governo “di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l’incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine”. “Saremo al presidio in programma per oggi a Montecitorio, alle 14, – annuncia il sindacato – e invitiamo tutte le nostre strutture e le lavoratrici e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà in programma nel Paese”. In caso di ulteriori attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali, la Cgil si dice quindi pronta “a proclamare con la necessaria tempestività lo sciopero generale”. “Condanniamo con fermezza l’attacco di questa notte alla Sumud Flotilla, compiuto con l’utilizzo di droni, contro una azione di protesta del tutto legittima e pacifica. Accogliamo con favore la decisione del ministro Crosetto di inviare una nave italiana per portare soccorso ai nostri connazionali coinvolti. Il governo italiano ha il dovere inderogabile di proteggere i cittadini italiani, garantendo sicurezza e assistenza in ogni circostanza, soprattutto in situazioni di così grave violenza”. È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri. “Una volta individuati i soggetti o i Paesi responsabili dell’attacco, chiediamo al governo italiano di agire con immediatezza e determinazione sul piano diplomatico, adottando tutte le misure necessarie. Questo attacco – ha aggiunto Bombardieri – costituisce una palese violazione dei più basilari principi del diritto internazionale, se ancora oggi esistono, che sono il fondamento della convivenza pacifica tra i popoli. Chiediamo infine alla presidente del Consiglio di agire immediatamente e di posizionare con chiarezza il nostro Paese dalla parte giusta della storia”. “Quello che avviene a Gaza non ha colore né bandiere politiche – ha concluso Bombardieri – riguarda l’umanità e i valori universali che devono unire tutti”.

